Konzert in Dormagen : Erinnerungen an die alten Genesis-Zeiten

Dormagen Die Tribute-Band „Path of Genesis“ trat vor 120 Besuchern in Dormagen auf.

Die rund 120 Zuschauer am Freitagabend im evangelischen Gemeindehaus an der Ostpreußenallee, wo „Path of Genesis“ bereits zum zweiten Mal aufgetreten ist, sahen das wohl ganz ähnlich. In Nostalgie schwelgend genossen sie das zweieinhalbstündige Konzert, das außerdem von einer abwechslungsreichen Videoshow begleitet wurde. In diesem Jahr steht die Show unter dem Titel „The Wuthering Lamb“. Einen großen Teil des Programms nehmen Songs aus den Alben „The Lamb lies down on Broadway“ und „Wind & Wuthering“ ein. Auch Klassiker wie “Supper’s ready“ oder „Firth of Fifth“ dürfen nicht fehlen.