Brauchtum in Dormagen : Zwei Karnevalszüge werden nachgeholt

Die Stürzelberger wollen im Mai Karneval feiern. Foto: Tinter, Anja (ati)

Dormagen In Nievenheim ziehen die Jecken Ende März, in Stürzelberg Mitte Mai. Die Straberger verzichten auf einen Nachholtermin.

Es war im wahrsten Sinne des Wortes ein trüber Tag für viele sonst so fröhliche Jecke in Dormagen. Sturm und Regen hatten am Karnevalssonntag zur Absage von gleich vier närrischen Umzügen im Stadtgebiet gesorgt. Die Delhovener hatten ihre Sause kurzentschlossen gleich einen Tag später, am Rosenmontag, nachgeholt. Doch Nievenheimer, Straberger und Stürzelberger guckten in die Röhre.

Bei den Strabergern wird dies in diesem Jahr auch so bleiben; sie werden ihren Zug durchs Walddorf nicht nachholen. Anders sieht das in den beiden anderen betroffenen Ortsteilen aus. Am Sonntag, 29. März, ab 13 Uhr läuft der Zoch durch Nievenheim und Ückerath, wie die Verantwortlichen am Freitag im Internet bekannt gaben. Und in Stürzelberg winkt sogar ein Hauch von Karneval in Rio – sofern die Temperaturen am 17. Mai, ebenfalls ein Sonntag, schon hoch genug sein sollten. Um 11.11 Uhr soll sich dann der närrische Lindwurm dort in Bewegung setzen. „Allerdings warten wir noch auf das Okay der Feuerwehr“, schränkt Dirk Rosellen, 2. Geschäftsführer der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiß Stürzelberg, ein. Geplant ist, nach dem Umzug im Schützenhaus Stürzelberg weiter zu feiern.