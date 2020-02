Nievenheim : 17-Jähriger von vier Männern angegriffen

Nievenheim Gesucht wird ein Mann, der dem Opfer half.

Ein 17-Jähriger ist am Donnerstag Abend von vier Männern angegriffen, geschlagen und beraubt worden. Der Vorfall spielte sich gegen 20.15 Uhr auf der Marie-Schlei-Straße in Nievenheim ab. Der Junge war in Höhe der Gesamtschule unterwegs, als er von den vier Unbekannten attackiert wurde.