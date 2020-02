Naturschutz in Dormagen : Zentrum fordert Aufklärung der massiven Baumfällungen

Dormagen Die Fraktion kritisiert die Informationspolitik der Stadt. In jüngster Zeit gebe es einige Umwelt-Themen in Dormagen, mit Sorge diskutiert würden.

Es geht aktuell um diese Beispiele: In Dormagen-Mitte sorgte das Fällen von Bäumen an der Ecke Nettergasse/Hardenbergstraße für Unmut bei den Anwohnern, die sich seit 2018 für deren Erhalt eingesetzt hatten. Aus den Rheinauen berichteten Dormagener über zahlreiche Baumfällungen, ebenso von Maßnahmen rund um den Bahnhof, was als „Kahlschlag“ empfunden wird. Das gleiche gilt für den Altenpark in Delrath, „der aus Sicht vieler Anwohner besonders stark betroffen ist“, so das Zentrum.