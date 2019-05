SDW Dormagen : Eine neue Flatterulme steht nun in Straberg

Straberg Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald pflanzt den Baum des Jahres.

Seit 1989 wird jährlich ein „Baum des Jahres“ ernannt. Mit der Flatterulme hat das Kuratorium der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald eine seltene Baumart gekürt. Der 31. Baum des Jahres, mit lateinischem Namen „Ulmus laevis“ kommt vor allem in Auwäldern und auf Grundwasserböden vor. „Dank ihrer Brettwurzeln – bei einheimischen Baumarten eine Seltenheit – kann sie sich auf die dort herrschenden Bodenverhältnisse einstellen und kann so lange Überflutungen ertragen“, so die SDW: „Die Flatterulme hält auch das trockenwarme Stadtklima gut aus. Und sie ist recht tolerant gegenüber Luftverschmutzung, Streusalz und Bodenverdichtung.“ Flatterulmen haben eine ausgezogene Blattspitze und sind am Blattgrund stark asymetrisch. Die größeren Zähne des doppelgesägten Blattrandes sind stark zur Blattspitze hin gekrümmt. Wenn sie noch vor dem Blattaustrieb blüht und während des Blattaustriebs fruchtet, ist sie gut zu erkennen, so die SDW: „Denn die in Büscheln an den Zweigen hängenden Blüten und Früchte sitzen auf dünnen, bis zu vier Zentimeter langen Stielen und flattern im Wind. Dieser Eigenart verdankt die Flatterulme Ihren Namen.“