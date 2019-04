Krankenhausverbund im Rhein-Kreis entsteht : Kartellamt stimmt Krankenhausfusion ohne Auflagen zu

Rhein-Kreis Das Bundeskartellamt benötigte nicht einmal zwei Wochen, dann stand sein Urteil fest: Die Fusion der beiden Kreiskrankenhäuser in Dormagen und Grevenbroich mit dem Neusser Lukaskrankenhaus kann vollzogen werden.

Der geplante Zusammenschluss, so teilte die Behörde in einem Schreiben mit, das die Beteiligten am vergangenen Freitag erreichte, „erfüllt nicht die Untersagungsvoraussetzungen“. Auflagen für diese Verschmelzung der kommunalen Krankenhäuser im Kreis wurden nicht formuliert.