Stadtrat Dormagen : Drei Anträge für mehr Sauberkeit

Dormagen Schwanfelders Rhein Clean Up erreicht mit Bürgeranträgen den Stadtrat.

Dormagens Umwelt-Aktivistin Karin Schwanfelder verlässt Rhein und Gewerbepark und betritt politischen Boden: Gleich drei Bürgeranträge hat „Schwanfelders Rhein Clean Up Dormagen“ formuliert, die in der Ratssitzung am 9. Mai behandelt werden. Darin geht es um Müll und dessen Entsorgung. Die Verwaltung spricht in ihrer Vorlage für die Ratsmitglieder insgesamt von einem „sehr zu würdigendem Engagement der Initiative“. Sie verweist aber auch auf die Anstrengungen der Stadt um mehr Sauberkeit.