Konzert in Dormagen : Die Feuerwehr trumpft mit Orchester auf

Konzert in Dormagen

Die Freiwillige Feuerwehr spielte wieder traditionell ein Konzert in Dormagen. Foto: Dieter Staniek

Dormagen In der ausverkauften Kulturhalle überzeugten 31 Musiker beim traditionellen Frühjahrskonzert.

Über eine vollkommen ausverkaufte Kulturhalle konnte sich der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Dormagen bei seinem Frühlingskonzert unter dem Motto „Facetten“ freuen. Ganz schmissig begannen die 31 Musiker, unter ihnen sechs Damen, mit dem Jubiläumsmarsch, der eigens zum 150-Jährigen des Bürger-Schützen-Vereins Dormagen vor zwei Jahren komponiert wurde. Dann aber beherrschte große symphonische Blasmusik das Podium der Kulle, auf dem die Musiker nur knapp Platz fanden: Allein vier Schlagzeuger waren im Aufgebot einschließlich Pauke. Die große Trommel spielte die zierliche Pauline Braun. Im Jacques Offenbach-Jahr – die Musikwelt feiert den 200. Geburtstag des gebürtigen Kölners – standen zunächst seine Ouvertüre zu „Orpheus in der Unterwelt“ und der „Cancan“ auf dem Programm.

Hier glänzte Bernd Trompeta mit einem makellosen Klarinettensolo. Aber auch andere Soli waren begeisterten: Kerstin Berger (Flöten) etwa leitete den festlichen „Marche de Soldats de Robert Bruce“, des schottischen Königs im 14. Jahrhundert, ein. Heinz Richartz machte mit einem Tenorhorn-Solo Henry C. Works „My Grandfather’s Clock“ zu einem jazzigen Brass-Band-Standard. Der Solist ist übrigens auch ein „sagenhaftes“ Beispiel für den Zusammenhalt des Musikzuges. Obwohl er seit Jahren in Wien arbeitet, fehlt er bei kaum einer Probe. Siegmund Goldhammer, der einige Jahre das Orchester des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR leitete, schrieb 1974 eine „Rhapsodie für Blasorchester“ unter Verwendung des Liedes – ausgerechnet! – „Die Gedanken sind frei“. Wechselnde Takte und anspruchsvolle Soli führten das reine Amateurorchester an seine Grenzen. Einzig Kapellmeister Karl Koch ist Profimusiker und leitete entsprechend souverän. Aber auch die kleinen Formationen des Musikzuges wie die Bigband, die „Oberkrainer“ oder die „Egerländer“ sorgten für ausgelassene Stimmung im Publikum.