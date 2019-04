Christian Düren kommt nach Dormagen : „taff“-Moderator besucht Leibniz-Gymnasium

Hackenbroich Ein Promi kehrt zurück an seine alte Schule: Im Rahmen ihres Projektkurses „Leibniz trifft“ werden 21 Schüler der Q1 des Leibniz-Gymnasiums im Mai einen Show-Abend mit „taff“-Moderator Christian Düren veranstalten.

Die Show beginnt am Freitag, 10. Mai um 19:30 Uhr am Leibniz Gymnasium im Pädagogischen Zentrum.

Der 28-jährige Düren ist für die Leibniz-Schüler nicht nur ein besonderer Gast, weil er täglich im Fernsehen das Life-Style-TV-Magazin „taff“ moderiert, sondern weil er einer von ihnen ist: Der Moderator ist in Rommerskirchen aufgewachsen und besuchte als Jugendlicher selbst das Leibniz-Gymnasium. Nach dem Abitur studierte er in Köln Journalismus, heute lebt er in München. Nun dürfen die 21 Schüler des Projektkurses Christian Düren persönlich kennenlernen. Dazu haben sie selbstständig mit Dürens Agentur Kontakt aufgenommen. Rund um ihn werden sie einen unterhaltsamen Abend für mehrere hundert Gäste veranstalten, der sowohl Spiele als auch Talks beinhaltet. Der Erlös der Show geht an die Organisation „Siri4Roki“, die an Leukämie erkrankte Kinder unterstützt.