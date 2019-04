Baum des Jahres gepflanzt : Flatterulme gedeiht an der Alpschen Ley

Baumpflanzer (v.r.): Marie-Luise Fasse, Thomas Becker, Ortsvorsteherin Karin von der Horst, Günter Helbig, Vize-Bürgermeister Kurt Verhülsdonk und Antonius Dicke. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Alpen Schutzgemeinschaft Deutscher Wald spendiert Baum des Jahres. Kastanien und Obstbäume gepflanzt.

Die Gemeinde Alpen ist um eine natürliche Rarität reicher. Hinterm Parkplatz Haagstraße reckt sich nun am Ufer der Alpschen Ley eine Flatterulme empor. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) hat einen Baum des Jahres gestiftet und tut damit im doppelten Sinne etwas Gutes. Sie setzt dem Aussterben der bedrohten Art etwas entgegen. Und sie wertet damit die etwas versteckt liegende, ökologische Oase mitten im Ort weiter auf. Die zarten Knospen des schlanken jungen Baumes deuten an, dass er in der Krone schon bald grünes, asymmetrisches Blattwerk tragen wird.

Auf alle Fälle findet der Flachwurzler, der bis zu 35 Meter hoch und bis zu 250 Jahre alt werden kann, hier in der Bachaue, wo sich die Alpsche Ley unter alten Bäumen gabelt, ideale Bedingungen. Die Flatterulme mit ihren ungewöhnlichen Brettwurzeln liebt feuchte Flusslandschaften. Ob sie in diesem Jahr schon ihre typisch langstieligen grün-violetten Blüten und nussigen Früchte, die in Büscheln an den Ästen hängen und ihr den Namen gegeben haben, trägt, wird mit Spannung erwartet.

Der Weg an der Ulme vorbei wird von vielen Spaziergängern, wie die Spuren verraten, geschätzt. Der hübsche Weg an der Ley vorbei, so Stadtplaner Martin Lyhme, könnte angebunden werden an den geplanten ökologischen Lehrpfad und das grüne Refugium an der Sekundarschule. Marie-Luise Fasse aus Rheinberg, Landesvorsitzende der Schutzgemeinschaft, schlug vor, an der Ulme einen wetterfesten Steckbrief anzubringen mit den wichtigsten Infos.