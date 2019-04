SDW in Dormagen : Neuer Chef für die Schutzgemeinschaft

Delhoven Der Delhovener Bernd Dehm wurde einstimmig zum Vorsitzenden der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) Dormagen gewählt.

„Ich habe an vielem, was die SDW macht, großes Interesse“, will sich Bernd Dehm nicht auf einen Schwerpunkt festlegen lassen, obwohl dem Delhovener der außergewöhnlich schöne Tierpark besonders am Herzen liegt, wie er betont. „Ob Tierpark, Wald, Obstwiese oder Geopark – die SDW leistet tolle Arbeit, die ich unterstützen möchte“, sagt Dehm, der sich nach der NGZ-Berichterstattung über das mögliche „Aus“ bei SDW-Geschäftsführer Martin Trott gemeldet hatte. Der gebürtige Karlsruher Dehm, der mit seiner Frau Sandra in Delhoven wohnt, ist noch drei Jahre als Heizungsanlagen-Planer tätig. „Mir ist es wichtig, dass die Gemeinschaft im Verein gestärkt wird, gemeinsam etwas unternommen wird“, erklärt der dreifache Familienvater Dehm. Eine kurze Exkursion sei ebenso denkbar wie eine gemeinsame Feier.