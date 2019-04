Sammlung von Postkarten : Grüße aus Dormagen

Horrem Postkarten gibt es seit mehr als 100 Jahren auch von Dormagener Sehenswürdigkeiten. Sie stehen für Heimat und Erinnerungen. Als Zeichnung und Foto werden die Ansichten von Sammlern wie des Horremers Detlef Richter bewahrt.

Mit Schrift und ohne, in Schwarz-Weiß, nachkoloriert oder als Farbfoto, mit bekanntem Motiv oder ungewöhnlichem Blickwinkel – die Postkarten aus der Sammlung des Horremers Detlef Richter haben eins gemeinsam: Sie zeigen Momente und Ansichten aus dem Stadtgebiet Dormagen. Dabei sind die Innenstadt, Zons und Knechtsteden die beliebtesten Orte, die auf Karten verewigt worden sind. Der Rhein, Kirchen und markante Gebäude wie die Zuckerfabrik in Dormagen, aber auch stadtteilbestimmende Häuser wie den „Vater Rhein“ sind übliche Motive, das gilt auch für die ältesten Karten aus Richters Sammlung, die um 1900 erschienen sind.

„Es ist sehr schwierig, aber nicht unmöglich, etwas aus Delrath zu finden“, weist der Hobby-Fotograf auf seine Sammelleidenschaft hin, die den Mit-Sechziger seit mehreren Jahrzehnten antreibt. Im Internet, auf Online-Auktionen und auf Trödelmärkten stöbert Detlef Richter gern nach unbekannten Postkarten bis in die 1980-er Jahre aus seiner Heimat. Mehr als 500 Karten umfasst seine Dormagen-Sammlung inzwischen. Der gebürtige Berliner ist in Wanne-Eickel groß geworden und 1975 der Liebe wegen mit seiner Frau Marianne, die ebenfalls gebürtige Berlinerin ist und in Duisburg lebte, erst nach Neuss und dann nach Dormagen gezogen. Der gelernte Bäcker sattelte um: Als Chemie-Schichtarbeiter bei Dralon war er lange Jahre im Bayerwerk tätig. In Dormagen – genauer: in Horrem – sind Marianne und Detlef Richter heimisch geworden. „Ich lebe seit über 40 Jahren hier in Dormagen und fühle mich hier wohl, daher ist das für mich meine Heimat“, erklärte Detlef Richter.