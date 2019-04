Werbeplakate in Dormagen : Beanstandete Parteienwerbung in Rheinfeld wurde entfernt

Rheinfeld Die beiden Großplakate („Wesselmänner“) mit Werbung der CDU und SPD für die Europawahl, die an der Kreuzung B 9 / Walhovener Straße gestanden haben, wurden entfernt. Nachdem das Ordnungsamt sich den Standort angeschaut hatte, wurde der Aufsteller der Wesselmänner aufgefordert, die Plakate weiter vom Fahrbahnrand entfernt zu platzieren, so dass die notwendigen 20 Meter Abstand erreicht würden.

Zuvor hatte die Verkehrskommission von Straßen.NRW beanstandet, dass das im März vor dem Schützenplatz hängende Werbebanner für eine Ü 40-Party und gegenüberliegend eine Werbeanlage mit Hinweisen auf Musikveranstaltungen zu nah an der Straße stünden, so dass dadurch die Verkehrssicherheit an der B 9 beeinträchtigt würde. „Ablenkungen der Verkehrsteilnehmer sollen vermieden werden“, so das Ordnungsamt, das den Bürger-Schützen-Verein Dormagen und Event-Veranstalter Marc Pesch aufforderte, die Werbe-Hinweise zu entfernen – mit dem Hinweis, dass wegen der Unfallhäufigkeit in diesem Bereich diese Werbung nicht gestattet werden könne.