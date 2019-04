Musik in Dormagen : Neue Ausstellung im Radio-Museum

Musik in Dormagen

Dormagen Eine neue Besonderheit ist der „Schneewittchensarg“.

1952 beschlossen Arthur und Erwin Braun, Geschäftsführer der Max Braun OHG, das Erscheinungsbild der Braun-Produkte zu ändern und richteten dafür eine Abteilung „Formgestaltung“ ein. Daraus ging der „Phonosuper SK4“ hervor, der sich nicht nur durch die verwendeten Materialien, sondern auch durch seine kompakte optische Erscheinung von den damals gängigen Musiktruhen unterschied. „Eine Besonderheit ist die durchgehende Abdeckung aus Plexiglas, der dem Gerät die umgangssprachliche Bezeichnung Schneewittchensarg bescherte“, erklärt Helmut Dietsch vom Phono- und Radiomusuem Dormagen. Und dieser „Schneewittchensarg“ wird auch Bestandteil der neuen Ausstellung sein, an der der Radio- und Plattenspieler-Fan derzeit arbeitet und die am Sonntag, 5. Mai, eröffnet wird. „1950er-Jahre ,Dampfradios‘ und Plattenspieler“ lautet der Titel. „Die sogenannte Wirtschaftswunderzeit war geprägt von Radios, auf denen der Plattenspieler installiert war. Aber es gab auch ähnliche Kombinationsgeräte mit Tefiphon oder Tonbandgerät, denn die Menschen hatten nach dem Krieg einen enormen Nachholbedarf an gepflegter Unterhaltung. Da hat man nicht nur augenblickliche Rundfunksendungen hören wollen, sondern auch Konservenmusik von der Schallplatte – oder sogar Stücke aus dem Radio aufnehmen wollen.“ Diese Kombinationsgeräte sind übrigens die Vorgänger der seit 1965 im Handel erhältlichen Kassettengeräte, die durch eine wesentlich unkompliziertere Handhabung überzeugten. „Der Schneewittchensarg ist Bestandteil einer neuen Entwicklung durch die Firma Braun, da der Plattenspieler nicht über, sondern neben dem Radio installiert war, woraus sich die Mode der Kompaktanlagen entwickelte.“