Partnerstadt von Dormagen : Museum in Toro zeigt Funde von Realschul-Exkursionen

Museum in Toro zeigt Funde von Realschul-Exkursionen

Dormagen Das Museum der Fundación González Allende in Dormagens Partnerstadt Toro zeigt jetzt archäologische Fundstücke, die Realschüler bei Exkursionen am Flussufer des Duero fanden. Norbert Grimbach, inzwischen pensionierter Mathe-, Kunst- und Biologie-Lehrer der Realschule, reiste immer wieder gemeinsam mit Jugendlichen nach Toro.

Dabei stieß Grimbach, der geschichtlich interessiert ist und als ehrenamtlicher Denkmalpfleger arbeitet, mit seinen Schülern unter anderem auf steinzeitliche Werkzeuge, Keramiken aus dem 15. Jahrhundert oder Münzen mit dem Stempel der spanischen Königin Isabella, die sich in der Schlacht von Toro 1476 die Krone sicherte.

Schon seit 1998 besuchte die Realschule am Sportpark, die in diesem Jahr ausläuft, regelmäßig die Partnerstadt Toro. Sie hatte dort auch eine Partnerschule, die I.E.S. „Cardenal Pardo de Tavera“.

„Die Erfahrungen durch solche Reisen verändern die Sichtweise der Schüler erheblich“, berichtete Norbert Grimnbach damals als Spanischkursleiter, der viele Reisen begleitete. Die Themen mit denen sich Grimbach und die Schüler befassten, waren ganz unterschiedlich: „Vergleichende Untersuchung der Ökosysteme an den Uferzonen des Dueros und den Uferzonen des Rheins“ lautete vor fast 20 Jahren der etwas sperrige Name eines von der EU geförderten Projekts. Mit dem Interesse am fernen Fluss wollte Grimbach durch konkrete Projektarbeit das „Europäische Denken und europäische Handeln“ fördern.