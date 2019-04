Unter den Hecken in Dormagen : Stadt schlägt Aufzug für „Bröckel-Treppe“ vor

Unter den Hecken in Dormagen

Dormagen Die Sanierung der Treppe von „Unter den Hecken“ zum Rathausplatz soll mit dem Bau eines Aufzugs die Barrierefreiheit verbessern.

Der Sanierungsbedarf der Treppe, die die Straße „Unter den Hecken“ mit der Sparkassen-Passage und dem Rathausplatz verbindet, ist unbestritten. Seit Jahren werden ihre abbröckelnden Stufen bemängelt, die dann von der Stadt immer wieder geflickt werden müssen. Jetzt geht die Stadt einen Schritt weiter und schlägt einen finanziell machbar erscheinenden Aufzugs-Anbau vor, nachdem sie im vergangenen Jahr von der Politik und Gruppierungen wie der Senioren-Union und der City-Offensive dazu aufgefordert worden ist. Im Eigenbetriebsausschuss am 7. Mai und im Hauptausschuss am 27. Juni soll über den Verwaltungsvorschlag, der einen Teilrückbau der Treppe und den Bau eines Aufzugs vorsieht, beraten werden.

Für diese neue Barrierefreiheit müssten 340.000 Euro ausgegeben werden – 120.000 Euro mehr als für eine grundlegende Sanierung der viel genutzten Wegeverbindung von den Parkplätzen „Unter den Hecken“ zur höher gelegenen Einkaufsmeile Kölner Straße, für die bisher 220.000 Euro im Wirtschaftsplan des städtischen Eigenbetriebs für 2019/20 eingestellt sind. Im Juni 2018 hatte der Hauptausschuss die Verwaltung dazu aufgefordert, nachzubessern und weitere barrierefreie Varianten zu prüfen, nachdem der erste Vorschlag mit knapp 420.000 Euro fast doppelt so teuer wie die Sanierung gewesen wäre.

In der Beratungsvorlage für die Ausschüsse erläutert Kämmerin Tanja Gaspers die einzelnen Kosten. Die Verwaltung empfiehlt das Sanierungsszenario 2: „Sanierung und Teilrückbau der Treppenanlage sowie Anbau einer barrierefreien Personenaufzugsanlage“. In einer Bewertungsmatrix wurden reine Sanierung und Sanierung mit Aufzug gegenübergestellt. Dabei werden zum Beispiel die jährlichen Folgekosten für den Fahrstuhl mit 4000 Euro angegeben, aber der barrierefreie Zugang und höhere Akzeptanz der Aufzugs-Variante höher bewertet, ebenso der neue witterungsunabhängere Passagen-Zugang.

Barrierefreiheit in Dormagen

Barrierefreiheit in Dormagen : CiDo fordert Aufzug für kaputte Treppe

Wegen der Eigentumsverhältnisse (bestehendes Wegerecht) und des Platzmangels wurde von weiteren vertiefenden Alternativbetrachtungen abgesehen, wie Gaspers anführt: So könne weder eine Rampe inklusive notwendiger Podest-Flächen in Abständen von sechs bis acht Meter noch ein Förderband wegen des Platzmangels errichtet werden. Auch eine Rolltreppe, die mit Kinderwagen und Rollator nur bedingt und mit Rollstuhl gar nicht nutzbar wäre, bedeute hohe Anschaffungs- und Betriebskosten, inklusive Witterungsschutz bzw. Überdachung. Ein Aufzug auf der Parkplatzfläche des angrenzenden Grundstücks, was die Zustimmung des Eigentümers erfordere, würde den Verlust von mindestens zwei Stellplätzen nach sich ziehen. Bei einem Grundstücksgefälle von ca. 14 Prozent wäre keine barrierefreie Erschließung möglich.