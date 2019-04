Hilfe in Dormagen : VdK zieht positive Bilanz für Ombudsstelle in der City

Als das Angebot vor fünfeinhalb Jahren eingerichtet wurde, war nicht abzusehen wie die Entwicklung werden wird. Die Resonanz ist gut, bis zu 15 Hilfesuchende werden dort beraten.

Als das Angebot vor fünfeinhalb Jahren eingerichtet wurde, war nicht abzusehen wie die Entwicklung werden wird. Die Resonanz ist erfreulich gut“, wie Ilse Christ sagt. Sie ist Beraterin in der Ombudsstelle des Sozialverband VdK - Nordrhein-Westfalen (VdK) im Ortsverbands Dormagen, die im August 2013 im Mehrgenerationenhaus der Caritas an der Straße Unter den Hecken in der Stadtmitte ihr Arbeit aufgenommen hat. „Unsere Sozialberater machen das ehrenamtlich“, sagt Ortsverbandsvorsitzender Erik Heinen. Derzeit finden jeden dritten Freitag im Monat von 13 bis 15 Uhr Sprechstunden statt. „Eine vorherige Terminabsprache ist nicht notwendig“, so Heinen weiter.