Rallye mit der Kinderbeauftragen der Stadt Dormagen : Das Rathaus mit Kinderaugen sehen

Dormagen Im Familienbüro der Stadt Dormagen ist ein breites Spektrum an Angeboten und Beratung vereint. Die Kinder- und Jugendbeauftragte Julia Stöcker kümmert sich um Mädchen und Jungen, die sie mit auf eine Rathausrallye nimmt.

Und so können die Drittklässler der Horremer Christoph-Rensing-Schule in der Woche vor den Schulferien mal ausgiebig „Rathausluft schnuppern“: Sie dürfen im Ratssaal dort Platz nehmen, wo sonst die Politiker sitzen, über das Rathausdach gehen, um ins Bürgermeisterbüro einen Blick zu werfen. Im Flur begegnen sie Bürgermeister Erik Lierenfeld, der sich trotz Besprechung in einer Pause kurz Zeit für die Kinder aus Horrem nimmt. Auch das Bürgeramt mit der Zimmernummer 0.01, direkt am Haupteingang des Neuen Rathauses, lernen sie von außen kennen, ebenso den Rathausbalkon, auf dem die närrische Schlüsselübergabe an Altweiber stattfindet, und das Trauzimmer im Standesamt im Historischen Rathaus. Ein Ordnungsamtsmitarbeiter erläutert den interessierten Kindern dann die Funktionsweise des „Blitzers“, eines Autos, mit dem Raser „erwischt“ werden. Dass sie kurz im Auto Platz nehmen dürfen und auch noch als Gruppenfoto vom Blitzer erfasst werden, bereitet den Kindern viel Spaß. Erstaunt sind sie, dass der Spielplatz an der Rathaus-Galerie rund 37.000 Euro gekostet hat.