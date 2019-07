Serie Rätsel der Stadt : Ein Stück Dormagen fürs Portemonnaie

Dormagen DORMAGEN Bürger in Deutschland besitzen Souvenirs aus Dormagen und wissen es nicht. Die unbekannten „Andenken“ sind 5,5 mal 8,5 Zentimeter groß und werden oft im Portemonnaie aufbewahrt.

Die Spezialfolie, die unter dem Namen „Makrofol“ vermarktet wird, besteht aus Polycarbonat. Das sind Kunststoffe, die sich bei bestimmten Temperaturen verformen lassen. Dormagen ist in diesem Bereich ein wichtiges Kompetenzzentrum. So gibt es dort nicht nur eine Produktionsanlage sondern auch Forschungslabore, eine Einrichtung zur Weiterverarbeitung und einen Präsentationsraum. Zurzeit baut das Unternehmen Covestro weitere Produktionslinien für die hochwertigen Polycarbonatfolien auf. Die neuen Anlagen für die Coextrusion sollen bis Ende 2020 fertig sein. Extrusion kommt von dem lateinischen Wort „extrudere“ und bedeutet hinausstoßen: Eine zähe Masse wird unter Druck durch eine Öffnung gepresst. Bei der Coextrusion werden artgleiche oder fremdartige Kunststoffschmelzen vor dem Verlassen der Düse zusammengeführt. Durch die Investitionen entstehen mehr als 50 neue Arbeitsplätze. Die Mitarbeiter sollen die steigende Nachfrage nach den Spezialfolien decken. Und so werden bald immer mehr Menschen ein Stück Dormagen in ihren Händen halten können.