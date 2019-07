Dormagen: Neue Leitung in Tanzschule : Tanzlehrer-Paar löst Dirk Reißer ab

Dormagen Anja Abel und Joachim Ketzer haben die namhafte Tanzschule in der Dormagener Rathaus-Galerie übernommen.

Das Mobiliar ist das selbe, die Tanzfläche ist so glatt gebohnert wie gewohnt, die tanzbegeisterten Kunden treffen auf vertraute Gesichter, und doch ist etwas anders in der Tanzschule Reißer in der Rathaus-Galerie: Seit Monatsanfang ist es nicht mehr der Namensgeber der Firma, Dirk Reißer, der dort das Sagen hat. Er hat nach 13 Jahren die Leitung abgegeben. Seitdem sind die beiden Tanzlehrer Anja Abel und Joachim Ketzer die neuen Chefs. Reißer bleibt dem Tanzsport aber treu und seiner ehemaligen Schule als Lehrer erhalten. Er hat jetzt, so sagt er, einfach mehr Zeit für die Familie.

Anja Abel und Joachim Ketzer (weißes Hemd) haben die Tanzschule Reißer vom bisherigen Inhaber Dirk Reißer übernommen. Foto: Klaus D. Schumilas kds

Für Abel und Ketzer, die auch privat liiert sind, war es eine leichte Entscheidung. „Das hat sich im Gespräch mit Dirk so ergeben“, sagt der 47-Jährige. „Wir kennen hier alles, daher war es leicht für uns zuzusagen.“ Die Kunden – viele von ihnen sind treue Stamm-Tänzer – merken, dass es wie gewohnt weitergeht. Auch wenn die beiden neuen Chefs Ideen haben, wie sie die Tanzschule weiter entwickeln können, soll es im Prinzip „so fortgeführt werden wie es ist“. Wichtig ist ihnen die freundschaftlich-familiäre Atmosphäre. Für Ketzer ist die Tanzschule das zweite berufliche Standbein. Hauptberuflich ist er Projektmanager in einem Unternehmen. Die 29 Jahre alte Anja Abel ist gelernte Fachwirtin für Präventions- und Gesundheitsförderung und freiberuflich als Ernährungsberaterin-, Fitness- und Personaltrainerin tätig. Sie wird deutlich mehr in der Rathaus-Galerie vor Ort sein als ihr Partner. Beide sind auf der „Platte“ Teil des siebenköpfigen Tanzlehrer-Teams.

Info Wo in Dormagen Tanzen vermittelt wird Wo In Dormagen gibt es zwei klassische Tanzschulen: Wer Tanzschule Reißer, Kölner Straße 98 (Rathaus-Galerie, erste Etage); Kontakt: 02133 210353 Tanzfabrik, Pommernallee 11, Kontakt: 02133 9791122 Und noch Suheila, Studio für orientalischen Tanz, in den Räumender Arbeiterwohlfahrt, Friedensstraße 8a in Horrem. Kontakt: 02133 477843

Beide sind seit ihrer Schulzeit dem Tanzen eng verbunden. Bei Joachim Ketzer war es der klassische Tanzkurs, der bei ihm die Leidenschaft weckte. Er kam bald mit Formationstanz in Berührung und tanzte über zehn Jahre in Vereinen in Dorsten und Velbert in der Bundesliga. Ferner mit Partnerin in der zweithöchsten deutschen Amateurklasse. Die 29-Jährige Abel bezeichnet sich selbst als „Landei“. Sie wuchs in Neukirchen-Vluyn auf und blieb beim Tanzen hängen, nachdem sie mit der kompletten Schuljahrgangsstufe einen Tanzkursus belegt hatte. Ihr Talent war bald entdeckt, und so assistierte sie schnell dem dortigen Tanzlehrer. Anja Abel wechselte den Klub und in eine Latein-Formation – Trainer war dort Joachim Ketzer. Aus dem Landesliga-Team wechselten dann beide in die Bundesliga nach Dorsten, später nach Velbert.