Dormagen: Markt in Knechtsteden : Kunsthandwerk mit Überraschungen

Mit Christian Schneider war auch ein Puppendoktor beim Kunsthandwerkermarkt in Knechtsteden dabei. Hier unterhält er sich mit Veranstalterin Ute Godyla. Foto: Georg Salzburg(salz)

Knechsteden Ute Godyla organisiert den Markt in Knechtsteden. Sie achtet darauf, dass stets neue Anbieter dabei sind.

Von Klaus Niehörster

„Selbst hergestellt oder weiterverarbeitet“, das war am Wochenende das Motto eines ganz speziellen Marktes in Knechtsteden. Wer auf der Suche nach dem exquisiten Geschenk war, der wurde ebenso fündig wie andere, denen der Sinn nach praktischem Gerät für ihren Alltag stand.

„Schauen Sie mal“, begeistert sich Ute Godyla. „In diesem wunderschönen Kloster-Ambiente ist es doch eine wahre Freude, einen solchen Markt zu organisieren.“ Sie hat in diesem Jahr wieder einmal diese Aufgabe gepackt und für ein sehr breites Angebot gesorgt. Schmuck und Geschmeide, Textdesign, Verpackungen, Malerei und sogar Obst und Säfte zählt sie spontan auf. Mit beinahe jedem nächsten Schritt kommen neue Überraschungen und Blickfänge hinzu.

INFO Der Knechtstedener Markt im Überblick Teilnehmer Mit 61 Ausstellern zeigte der Trend nach oben Konzept Handwerker mit einem Faible für die Kunst stellen sich vor Handgefertigt u.a. Glasobjekte, Töpfereien, Blütenkränze, Edelstahlkugeln und Taschenunikate Besonderheit Knechtstedener Schwarzbier

Im Innenhof des ehemaligen klösterlichen Wirtschaftstraktes hatten sich 61 Aussteller eingefunden, teils draußen, teils im einstigen Bullenstall oder in der Scheune. Das Wetter meinte es am Wochenende auch gut mit den Kindern, für die eine Hüpfburg aufgestellt worden war. Wem zusätzlich das Spirituelle am Herzen lag, machte eine Führung durch die Basilika mit, um sich anschließend an eigens aufgestellten Tischen und Bänken an Speisen und Getränken zu laben.

Beim Kunsthandwerkermarkt in Knechtsteden stellen nicht in jedem Jahr immer nur die Selben aus. Darauf achtet Ute Godyla. „Diesmal sind es 17 Neulinge“, sagt die Organisatorin, der es auf Ausgewogenheit ankommt. Sie hat vor allem die Region im Blick: „Wenn Dormagener etwas Passendes aufbieten, haben sie hier sofort das Entrée.“ Der Radius der Teilnehmer-Herkunft liegt grob geschätzt bei 200 Kilometern, mit erkennbarer Betonung des Rhein-Kreises Neuss. Am Sonntag nach dem Hochamt in der Basilika gab es einen Besucherschub. Damit würde die enge Verbundenheit mit dem Kloster deutlich, war zu hören.

Für den Besucher sind viele Überraschungen programmiert. So bot Bürstenmacher Matthias Wolfner seine selbst hergestellten Produkte feil. Dabei betonte er neben deren manuellen Vorzügen vor allem den Handeinzug und die alten Stanzen beim Fertigen. Lange Haltbarkeit kommt dabei heraus. Bunzlauer Keramik gab es am Stand von Andrea Hellmich. Absolut alltagstauglich sei die und für Backöfen geeignet, „und sieht in Blau mit weißen Punkten auch noch total gut aus“.