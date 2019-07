City-Beach in Dormagen : 280 Tonnen Sand für 14 Tage Party

Die Beach-Party in der Dormagener Innenstadt ist am Freitag eröffnet worden.

Veranstalter Marc Pesch ist optimistisch. „Die Dormagener sind ein feierfreudiges Völkchen“, urteilte er am Freitag bei der Eröffnung des City-Beachs rund um das Historische Rathaus, der Zuspruch werde schon gut werden. 280 Tonnen hat die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft (SWD) herankarren lassen, damit die Dormagener 14 Tage lang in der Innenstadt Strandleben im Liegestuhl auskosten können – Cocktailbar, Bullriding, diverse Aktionen und Konzerte inklusive. Am späten Abend trat Mr. President auf, am heutigen Samstagabend kommen die Paveier.