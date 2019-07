Brauchtum in Dormagen : Nievenheim feiert sein Schützenpaar Heinz-Willi und Anita

Die Freude war ihnen anzusehen: Die Regenten Heinz-Willi und Anita Heesen am Sonntag in Nievenheim. Foto: Georg Salzburg(salz)

Nievenheim/Ückerath Der Umzug am Sonntagnachmittag war bisheriger Höhepunkt des Schützenfestes.

Ein erfolgreiches Schützenfestwochenende erlebte das Doppeldorf Nievenheim-Ückerath. Trotz mäßigen Wetters fanden viele Besucher den Weg ins Festzelt und zu den Umzügen.

Der Höhepunkt der Feierlichkeiten war am Sonntagnachmittag der große Umzug durch Nievenheim. Hier wurde das Königspaar Heinz-Willi und Anita Heesen von den Besuchern bejubelt. Im Gegensatz zur Frühparade, fanden auch viele auswärtige Gäste den Weg an die bunt geschmückte Zugstrecke. Dazu gehörte beispielsweise Sabine Meurer. „Mein Freund ist selbst Schütze in Neuss. Daher besuchen wir gerne auch die umliegenden Feste mit den Kindern", erzählte sie. Am Sonntagabend folgte noch der Festball. Wie am Samstag war bei dieser Veranstaltung der Eintritt für alle Gäste frei.

Am Samstag hatten die Schützen ihrer Toten gedacht, zuerst am Ehrenmal und dann beim Fackelzug durch Nievenheim. Die Party im Festzelt am Abend war ein voller Erfolg und wie immer sehr gut besucht. Am Sonntagmorgen hatten das Festhochamt und die Frühparade stattgefunden. Alle Regimenter zogen an Seiner Majestät Heinz-Willi II. Heesen und dessen Königin Anita, die dieses Jahr gleichzeitig Bezirksschützenkönigspaar sind, sowie deren Ehrengästen vorbei. Hier waren die Schützenbruderschaft und die Nievenheimer noch weitgehend unter sich gewesen.

Es folgte der Festkommers, bei dem es in diesem Jahr eine Fülle von Ehrungen gab. Insgesamt 43 Jubilare waren dieses Jahr zusammengekommen. Auf die längsten Schützenlaufbahnen zurückblicken konnten Jakob Stüttgen (passives Mitglied, er gehört keinem Zug an) mit 80 Jahren, Hubert Püllen (Salvator Jonge), Heinz Weyerhorst (Immer Blau I), Engelbert Demuth (passives Mitglied, kein Zug), Matthias Gasper und Walter Heinrich (beide Nievenheim) mit jeweils 70 Jahren. 16 weitere Ehrungen für über 50 Jahre Mitgliedschaft in der Bruderschaft belegten die lange Treue vieler Schützenbrüder zu ihren Kameraden. Ein weiteres Jubiläum feierte der Zug Hal Drop II, der vor 25 Jahren gegründet worden war. An Nachwuchs mangelt es den Nievenheimer Schützen übrigens nicht: Im Zug waren viele Edelknaben zu sehen.

Der Festplatz war wieder gut bestückt. Unter Anderem konnten Besucher eine Fahrt mit einer „Krake" und einem „Scheibenwischer" wagen.