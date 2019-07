Sportevent in Dormagen : 300 Sportler lockte die Aktion „Sport im Park“ bisher an

Dormagen Rund 300 Sportler haben bereits im ersten Monat an der Aktion „Sport im Park Dormagen“ teilgenommen. „Das Angebot wird sehr gut angenommen. Wir freuen uns, dass es so viele aktive Menschen in Dormagen gibt“, sagt Swen Moeser, Leiter Sportservice der Stadt Dormagen.

Nahezu jeden Tag wird mindestens ein Sportkurs angeboten – und zwar kostenlos und unverbindlich. Besonders beliebt ist das Bootcamp. „Wir bieten ein Ganzkörpertraining an, die Übungen variieren jede Woche“, sagt Bootcamp-Trainer Tobias Schmitz. Bei dem Intervalltraining stehen unter anderem Liegestütz, Kniebeugen, Burpees (Liegestützsprung) und Plank (Körperbrett) auf dem Programm.

Nach einem Warm-up folgt ein Block von sieben Übungen, die jeweils eine Minute durchgeführt werden. Das Ganze wird dreimal wiederholt. Das Bootcamp wird bis Ende der Sommerferien sonntags von 11 bis 12.30 Uhr angeboten. Treffpunkt ist der Bolzplatz am Heidestadion in Zons. Am Sonntag, 14. Juli, fällt der Kurs leider aus. Nächster Termin ist Sonntag, 21. Juli.

Neben dem Bootcamp gibt es wöchentlich acht weitere Kurse: Von Tai Chi und Qi Gong über Zumba bis Line Dance. Mittwochs wird zudem von 17 bis 18.30 Uhr Boule gespielt (Treffpunkt ist der Parkplatz an der Turnhalle Beethovenstraße). Hierfür werden noch ein paar Mitspieler gesucht. Wer mitmachen möchte, benötigt Sportkleidung, ein Handtuch, eine Sport- oder Isomatte sowie ausreichend Getränke.

(NGZ)