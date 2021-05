Jugendtreff in Dormagen : KJT macht Kindern in Corona-Zeiten ein Angebot

Hackenbroich Trotz der Einschränkungen durch die Bestimmungen der Corona-Schutzverordnung ist der Kinder- und Jugendtreff St. Katharina in Hackenbroich (KJT) seit Beginn der Krise für die Kinder und Jugendlichen da und plant bereits neue Angebote.

Aktuell können Gruppen mit jeweils fünf Kindern/Jugendlichen in den Innenräumen der pädagogischen Freizeiteinrichtung betreut werden. Im Außengelände des KJT darf eine Gruppe von 20 Jugendlichen an den Aktivitäten teilnehmen. Um möglichst vielen Besuchern die Möglichkeit für Spiel und Bewegung zu ermöglichen, wird die Betreuung immer häufiger nach draußen verlagert. „Im Rahmen der Vorschriften, unterteilt in Zweistunden- Schichten, sind unsere Kapazitäten im Kinderbereich momentan voll ausgeschöpft“, erklärt KJT-Mitarbeiterin Lisa Michels. Es sei besonders während Corona wichtig, den Kindern auch weiterhin ein Angebot zu machen: „Zum Einen, um die Eltern zeitweise zu Entlasten und zum Anderen zur Aufrechterhaltung der sozialen Kontakte der Kinder und Jugendlichen beizutragen“, so Michels. „Außerdem bieten wir den Kindern die Möglichkeit sich auf unserem weitläufigen Außengelände frei zu bewegen und sich auszutoben.“