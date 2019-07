Schützenfest Dormagen-Nievenheim : Detlef Lückgen ist neuer Schützenkönig

Nievenheim Mit dem 30. Schuss holte der 55 Jahre alte Nievenheimer am späten Montagnachmittag den Königsvogel von der Stange.

(cw-) Mit dem 30. Schuss holte Detlef Lückgen am späten Montagnachmittag den Königsvogel von der Stange. Der einzige Bewerber erfüllte sich seinen Traum vom Nievenheimer Königstum um genau 17.22 Uhr. Der 55 Jahre alte Nievenheimer wird am Dienstag mit seiner Frau Heike (54) zum neuen Schützenkönigspaar der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Nievenheim-Ückerath gekrönt. Zur neuen Königsfamilie des Jahres 2019/20 gehört Tochter Melina (17). Detlef Lückgen, der 1977 Gründungsmitglied des Jägerzugs „Brav Jonge“ war, ist seit 1987 Oberleutnant und Zugführer der Gemeinschaft. Seit 2019 gehört er der Ordenskommission an. Er ist Kfz-Mechanikermeister und Kfz-Sachverständiger beim Audi-Zentrum Gottfried Schulz in Düsseldorf. Heike Lückgen ist Area-Managerin bei L’Oreal in Düsseldorf.