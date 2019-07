Schützenfest in Dormagen-Nievenheim : Hohe Ehrungen beim fröhlichen Nievenheimer Fest

Nievenheim Das Nievenheimer Schützenkönigspaar Heinz-Willi II. und Anita Heesen strahlte wie auch alle Gäste viel Fröhlichkeit aus.

„Wunderschön“ – mit diesem Wort fasst Heinz-Willi Heesen am Sonntagabend zusammen, was er und seine Königin erlebt haben: „Alle unsere Erwartungen haben sich erfüllt.“ Von der bewegenden Eröffnungs-Andacht über den Großen Zapfenstreich am Samstag und die wunderbare Heilige Messe am Sonntag bis zu den tollen Paraden und den Bällen gelte: „Das Schützenfest ist ein großes Begegnungsfest, auf dem man Freunde und Bekannte trifft – die Freude eint uns“, sagte Heinz-Willi.