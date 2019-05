Natur in Dormagen : Tannenbusch-Woche ein großer Erfolg

Hunderte von Besuchern nutzten die 16. Auflage der Naturerlebniswoche, um den Wald und seine Bewohner näher kennen zu lernen. Der Mai-Termin fand großen Anklang bei den Teilnehmern.

Die Resonanz der Besucher des Eröffnungsfestes und der Teilnehmer an den vielen Angeboten war sehr gut. „Die Konzeptänderung und Verlegung der Woche von vor den Sommerferien ins Frühjahr ist gut angekommen“, sagte Schmitz. Mit den Partnern wird noch entschieden, ob es beim neuen frühen Mai-Termin nun auch in Zukunft bleiben wird, so Schmitz: „Das besprechen wir noch, aber ich gehe davon aus, dass alle damit gute Erfahrungen gemacht haben.“ Da zeigte sich vor allem bei den waldpädagogischen Angeboten. Konnten im vergangenen Jahr mangels Nachfrage der Schulen so kurz vor den Sommerferien keiner der sechs Kurse von Biologin und Waldpädagogin Nina Keßler stattfinden, so mussten sie in diesem Jahr verdoppelt – und in diese Woche hinein verlängert werden.