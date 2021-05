Nach Beschwerde über „Ballermannerisierung Grevenbroichs“: : Veranstalter wandern mit dem Mallorca-Festival nach Dormagen ab

Grevenbroich „Oben Ohne“ lockte im Sommer 2019 die Mallorca-Fans auf dem Kirmesplatz. Die Wiederholung des Festivals fiel wegen der Pandemie aus - und sie wird auch künftig nicht mehr in Grevenbroich stattfinden. Es habe zu viel Ärger gegeben, resümieren die Veranstalter.

Das Mallorca-Festival „Oben Ohne“ kann auch in diesem Sommer nicht in Grevenbroich stattfinden. Ursprünglich hatten die beiden Organisatoren Marc Pesch und Dustin Thissen die im Vorjahr wegen Corona abgesagte Veranstaltung auf den 5. Juni verlegt. „Aufgrund der pandemischen Lage ist dieser Termin natürlich nicht realisierbar“, sagt Pesch. „Auch wenn es aktuell Lockerungen gibt und auch Open Airs unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich sein werden, können wir dieses Festival nicht durchführen.“

Im Sommer 2019 hatte die Party unter freiem Himmel für einen großen Andrang auf dem Kirmesplatz gesorgt. Mallorca-Stars wie Mickie Krause und Peter Wackel wurden dort gefeiert. Eine Wiederholung an diesem Ort wird es aber nicht mehr geben, die Veranstalter haben das „Oben Ohne“-Festival 2022 in die Nachbarstadt Dormagen verlegt.

Diese Entscheidung sei aus zwei Gründen getroffen worden. „Zum einen hat es genehmigungsrechtliche Probleme gegeben“, schildert Marc Pesch. „Denn ein Anwohner drohte mit einer Klage wegen einer zunehmenden ,Ballermannisierung von Grevenbroich’.“ Zum anderen habe es immer wieder Diskussionen mit örtlichen Vereinen gegeben, die ihr Schützenfest durch die Veranstaltung bedroht sahen. „Es ist natürlich schwer, einen geeigneten Termin zu finden, wenn zwischen Mai und Oktober in mehr als 20 Orten der Stadt ein Schützenfest gefeiert wird“, argumentiert Pesch. Gemeinsam mit Dustin Thissen habe er nun entschieden, die Party in Dormagen über die Bühne gehen zu lassen.

„Dort gibt es keine Probleme“, sagt Marc Pesch. Am Pfingstmontag 2022 organisieren die beiden Grevenbroicher in der Chemiestadt die „Neue Kölsche Welle“, das „Oben Ohne“-Festival soll zwei Tage vorher auf dem Schützenplatz stattfinden. „Diese beiden Veranstaltungen können wir im kommenden Jahr wunderbar miteinander kombinieren.“

Es mangele nicht an einem guten Miteinander mit dem Grevenbroicher Ordnungsamt, machen die beiden Veranstalter deutlich. Es fehle in der Stadt einfach nur an einem „vernünftigen Veranstaltungsgelände“, auf dem es auch einmal etwas lauter zugehen könne – ohne dass gleich mit Klagen gedroht werde.