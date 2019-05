Auszeichnungen in Dormagen : Meier und Rottländer sind nun Ehrenmitglieder im TSV

Auszeichnungen in Dormagen

Das ist ein Novum in der langen Geschichte der Vereinsehrungen beim TSV Bayer Dormagen: Erstmals wurden zwei Mitglieder einer Abteilung nicht nur für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt, sondern auch gemeinsam für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der Handballabteilung.

Das ist ein Novum in der langen Geschichte der Vereinsehrungen beim TSV Bayer Dormagen: Erstmals wurden zwei Mitglieder einer Abteilung nicht nur für 70 Jahre Vereinszugehörigkeit geehrt, sondern auch gemeinsam für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement in der Handballabteilung: Der geschäftsführenden Vorstand um den Vorsitzenden Karl-Josef Ellrich erhob Walter Meier und Fritz Rottländer in den Rang von Ehrenmitgliedern – eine feine Sache für die beiden „Handball-Legenden“, wie Susanne Lupp vom TSV das Duo titulierte.