Forstwirtschaft und Naturschutz : Experten beraten: Wie geht es mit dem bergischen Wald weiter?

Oberberg Waldbesitzer, Naturschützer, der Landesbetrieb und Vertreter der Kommunen sprachen bei einer Online-Tagung darüber, wie der stark geschädigte Wald wieder aufgewertet werden kann. Dabei sollen wirtschaftliche Ziele ebenso erreicht werden wie jene des Umweltschutzes und der Naherholung.

Für die Gruppe der rund 8000 privaten Waldbesitzer in der Region forderten Eckhard Schulte (Forstwirtschaftliche Vereinigung Bergisches Land) und Berno Freiherr von Landsberg-Velen (Holzkontor Rhein-Berg-Siegerland GmbH) eine unbürokratische Förderung der Wiederaufforstung. Auch die individuellen finanziellen Möglichkeiten der Waldbesitzer müssten dabei berücksichtigt werden, „um auf den Schadflächen klimastabile Mischwälder mit bis zu 80 Prozent Nadelhölzern für eine wirtschaftliche Perspektive zu entwickeln.“

Dr. Gero Karthaus, Bürgermeister der Gemeinde Engelskirchen und Sprecher der Oberbergischen Bürgermeister, verwies auf die besondere Funktion der Wälder in den Kommunen: „Wir erhoffen uns einen Wald, der in 50 Jahren neben seinen ökologischen Funktionen auch noch Möglichkeiten zur Erholung bietet.“ Auch die Vertreterin der Naturschutzverbände, Christine Meyer-Cords (NABU Oberberg), forderte eine Naturverjüngung: „Wir brauchen vielfältige Wälder mit vielen Laubbäumen.“ Manfred Kind, Vorsitzender der Kreisjägerschaft Oberberg, forderte ein Waldkonzept, in das auch die Lebensraumansprüche der heimischen Wildtiere einbezogen werden. „Mehr Spaziergänger, Wanderer, Hunde und Crossbiker im Wald verursachen Stress beim Wild. Es braucht Ruhezonen.“