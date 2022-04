Erwartungen an neue Landesregierung : Weniger Bürokratie, mehr Personal – Was Bürger fordern

Dormagen Ehrenamtler kommen viel herum und haben oft tiefe Einblicke in verschiedene Themenbereiche. Wir haben vor der NRW-Landtagswahl mit einigen Vertretern gesprochen und nach ihren Wünschen für die nächste Legislaturperiode gefragt.

Viele Menschen in Dormagen engagieren sich in Initiativen und haben so Einblicke in die verschiedensten Bereiche. So fällt auch auf, wo es vielleicht Verbesserungen geben kann – deshalb haben diese Menschen meist klare Forderungen an die nächste Landesregierung. Guido Schenk, Vorsitzender der City-Offensive Dormagen, wünscht sich mehr Planungssicherheit für die Händler. Gerade wenn es um verkaufsoffene Sonntage gehe, sei die Lage in der Vergangenheit oft sehr schwierig gewesen. „Jeder verkaufsoffene Sonntag ist eine Zitterpartie, weil Klagen und einstweiligen Verfügungen drohen“, sagt er. „Oft werden offene Sonntage erst zwei Tage vor Termin weg geklagt. Hier sollte die neue Landesregierung klare Regelungen im Sinne des Einzelhandels schaffen, damit die für Gastronomie und Handel so wichtigen zusätzlichen Umsatztage rechtssicher gefeiert werden können.“