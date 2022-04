Handwerks-Präsident Andreas Ehlert : Wir müssen Transformation neu denken

Andreas Ehlert ist Präsident der Handwerkskammer Düsseldorf und des Handwerks NRW. Foto: HWK

Der Handwerks-Präsident fordert von der künftigen Landesregierung mehr Einsatz für Mittelstand, Bildung und Infrastruktur. Und er hofft für Deutschland auf eine neue Energie- und Außenpolitik. Transformation bedeute auch Krisenvorsorge.

In fünf Wochen ist Landtagswahl. Zum Glück. Anderswo fehlt eine Freiheit sichernde Auswahlmöglichkeit unter politischen Alternativen. Wenn wir in normalen Zeiten lebten, würde ich an dieser Stelle das vortragen, was man vom nordrhein-westfälischen Handwerk mit seinen 1,2 Millionen Beschäftigten und 1,4 Milliarden Euro Jahresumsatz als Botschaft an eine künftige Landesregierung erwarten würde.

Etwa zum Thema Berufsbildung: Stärkt sie! Sorgt für echte Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Qualifikation! Kümmert euch darum, dass in den Schulen durch bestmögliche Kompetenzvermittlung die Basis dafür gelegt wird, den enormen Fachkräftebedarf zu sichern! Oder zum Thema Nachhaltigkeit: Es reicht nicht, eine Klimawende zu beschließen. Sie muss auch in die Praxis umgesetzt werden: eben von hervorragend qualifizierten Fachkräften. Oder zur Wirtschaftspolitik: Sorgt für mehr Freiraum, dass kleine und mittlere Betriebe nicht von der Bürokratie- und Steuerlast erdrückt werden. Sorgt für eine wieder leistungsfähige Infrastruktur. Und für eine digitale, handlungsfähige Verwaltung. Richtet die Standortpolitik so aus, dass Lieferketten kürzer, stabiler und flexibler werden. Kümmert euch um genügend Gewerbefläche; Handwerk gehört ins Herz der Stadt, nicht an den Rand oder ins Aus verdrängt.

All das fordern wir als Handwerk von der nächsten Landesregierung. Und doch geht es in diesen Wochen um größere Dinge. Das zweitgrößte Land Europas ist von seinem Nachbarn brutal überfallen worden. Jeden Tag kommen Hunderte, vielleicht Tausende zu Tode. Das ist eine Tragödie für die Ukraine. Und eine brandgefährliche Situation für ganz Europa. Wir erleben, was der US-Publizist Walter Lippmann einmal sarkastisch umschrieb als die „Ermordung einer schönen Theorie durch eine Bande brutaler Fakten“.

Mich beschämt, wie naiv die deutsche Außenpolitik sich gegenüber Russland gezeigt hat. Mich bedrückt, wie schwer wir uns damit tun, die Ukrainer in ihrem heldenhaften Freiheitskampf wirksam zu unterstützen. Wir müssen uns einer neuen Realität stellen, einem bleibenden sicherheits- und wirtschaftspolitischen Risikoaufschlag.

Auch ich habe keine fertigen Antworten, selbstverständlich nicht. Aber ich sehe einige Herausforderungen, die auch uns als Handwerk im Kern berühren. Wir müssen die fatale Abhängigkeit von russischer Energie und Rohstoffen so schnell wie möglich beenden. Wir müssen sehr grundlegend unsere Verwundbarkeit reduzieren. Das betrifft die Energieversorgung, Lieferketten, kritische Infrastruktur. Deshalb müssen wir auch Transformation neu denken. Es geht nicht nur darum, dass wir unsere Klimaziele möglichst schnell erreichen. Wir müssen Transformation auch so verstehen, dass wir Krisenvorsorge betreiben. Wir müssen als Wirtschaftsstandort flexibler werden. Und dabei an globaler Arbeitsteilung festhalten, in Beziehungen mit Partnern in Freiheit und Recht.

Wir müssen in Nordrhein-Westfalen dazu mit mehr Tempo für die Transformation der Wirtschaft sorgen. Versorgungssicherheit und Klimaschutz bekommen wir nur hin, wenn wir schnelle und pragmatische Entscheidungen treffen. Ohne ideologische Scheuklappen und ohne überflüssige Bürokratie.

Wir müssen alle Talente in unserem Land fördern – vom Kindergarten über die Schulen und Hochschulen bis in die Aus- und Weiterbildung. Nur so bekämpfen wir den Fachkräftemangel, nur so gewinnen wir an Innovationskraft. Wir müssen alles dafür tun, dass es sich lohnt, sein Können in Selbstständigkeit am Markt auszuprobieren.