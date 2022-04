Beraterin aus Dormagen empfiehlt : Bewegung und Sonne gegen Stress

Nina Krzyzak in ihren Praxisräumen im Shinto in Dormagen. Ihr ist wichtig, dass Kunden sich bei ihr wohlfühlen. Schon immer hat sie sich für Psychologie interessiert. Seit 2019 ist sie selbständig. Foto: Wolfgang Walter

Dormagen Die Psychologische Beraterin Nina Krzyzak verrät, wie man Stress reduzieren und die gerade begonnenen Ferien zur Erholung nutzen kann.

Von Melanie van Schyndel

Kaum soziale Kontakte, Homeoffice, Kinderbetreuung, Stress und Ängste – bei vielen Menschen haben die vergangenen zwei Pandemie-Jahre deutliche Spuren hinterlassen. Was kann man tun, um diesen entgegenzuwirken und auch Stress und Druck zu reduzieren? Wie kann man die gerade begonnenen Osterferien nutzen, um sich zu entspannen? Was die Ferien angeht rät Nina Krzyzak unbedingt dazu, sich nicht zu viel vorzunehmen. „Nicht tausend Sachen auf einmal machen“, empfiehlt sie, „der Schuss geht nach hinten los.“ Nina Krzyzak aus Dormagen ist Psychologische Beraterin, Expertin für Burnout-Prävention, Trauerbegleiterin, Entspannungspädagogin und macht aktuell auch noch eine Ausbildung als Heilpraktikerin für Psychotherapie.

Wenn die To-Do-Liste für die Ferien zu lang sei und man nur die Hälfte erledigt bekomme, sei man nur frustriert. „Deshalb sollte man seine Aktivitäten im Urlaub so planen, dass man alles ohne Stress und mit Ruhe abarbeiten kann.“ Ausschlafen, schön frühstücken, sich Zeit für schöne Dinge nehmen, damit sich der Urlaub auch wie Urlaub anfühlt, auch wenn man nicht verreist. Und wenn man wegfährt: „Sich verwöhnen lassen und alle Dinge bewusst wahrnehmen. Das geht im Alltag häufig unter“, so Nina Krzyzak. Um Stress abzubauen, müsse man aktiv werden. „Bewegung ist dabei das A und O“, erklärt sie. „Gerade bei diesem sonnigen Wetter sollte man rausgehen, Vitamin D machen, sich an der frischen Luft bewegen.“ Auf dem Sofa sitzen und Serien schauen, sei zwar auch mal ganz schön, sollte aber keine Dauerlösung sein. „Je nach Typ kann auch Meditieren gut helfen, Stress abzubauen, oder Entspannungsübungen.“ Für richtig Aktive empfiehlt sie Boxen, Spinning oder Krafttraining, um sich einmal auszupowern. Mit Yoga oder Pilates könne man das auf sanftere Art machen. „Super ist es auch, laut Musik zu hören und mitzusingen und auch dazu zu tanzen“, meint die Psychologische Beraterin. „Laut singen kann man auch im Auto auf dem Rückweg nach einem langen Arbeitstag. Das kann schon viel Druck abbauen.“

Info Psychologische Beratung in Dormagen Wer Nina Krzyzak ist Psychologische Beraterin, Entspannungspädagogin und Expertin für Burnout-Prävention. Außerdem macht sie Trauerbegleitung und befindet sich in der Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie. Wo Ihre Praxis ist im Fitness-Zentrum Shinto an der Knechtstedener Straße. Weitere Infos gibt es online.

Was Stress bedeutet, weiß die 41 Jahre alte Beraterin nur zu gut. Schon immer interesssiert sie sich für Menschen und Psychologie, hatte aber ursprünglich einen ganz anderen Beruf ergriffen. Nach einer Ausbildung als Konstruktionsmechanikerin bei Ford machte sie ihren Industriemeister und studierte BWL. Sie durchlief verschiedene Stationen und hatte viel Kontakt zu Kunden. „Ich habe irgendwann gemerkt, dass mich die anderen Menschen mehr interessieren und diese mir schnell Vertrauen schenken und vieles erzählen“, berichtet Krzyzak. Weil sie immer schon Interesse an psychologischer Arbeit hatte und „nicht auf allen Hochzeiten gleichzeitig tanzen kann“, entschied sie sich für einen neuen Weg und hängte den alten Job an den Nagel. „Mein Sohn ist jetzt erwachsen und ich wollte etwas Neues machen und Menschen helfen“, erzählt sie. „Psychologische Beratung ist genau meins, ich finde das wirklich großartig.“

Nina Krzyzak hilft in ihrer Beratung Menschen, Alltags- und Berufsherausforderungen besser zu lösen. Hilfe zur Selbsthilfe ist dabei ein Stichwort. Wenn sie erkennt, dass Herausforderungen größer sind oder sich zum Beispiel aus Ängsten Angststörungen entwickeln, rät sie ihren Kunden, eine Therapeutin oder einen Therapeuten aufzusuchen. Nina Krzyzak hilft Menschen, vorher schon einen Weg aus der Krise zu finden. „Ich hatte selbst mal einen Burnout und weiß wie das ist“, erklärt sie. Häufig sendet der Körper Warnsignale, die auf einen solchen Burnout hindeuten – wichtig sei es, diese zu erkennen. „Schlafstörungen, Kopfschmerzen, die man nicht zuordnen kann, Schwindel, Magen-Darm-Probleme, plötzliche Rückenschmerzen, eine Gedankenspirale, aus der man nicht mehr rauskommt – all das können Signale für einen Burnout sein.“ Die Beraterin hilft in solchen Situationen, herauszufinden, was der Auslöser sein könnte und genau anzusetzen, wo ein Triggerpunkt liegt.