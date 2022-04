Kirchengemeinde in Dormagen : Kritische Gesprächsreihe zu Kirchen-Themen

Dormagen Die katholische Kirchengemeinde St. Michael in Dormagen lädt in der Zeit zwischen Ostern und Pfingsten zu Gesprächsrunden unter dem Titel „Ganz offen gesprochen!“ ein.

„Die Amtskirche macht seit Jahren immer wieder negative Schlagzeilen und die Glaubenslehren gilt bei vielen als veraltet. In der Folge gehen etwa 90 Prozent der Katholiken nicht mehr in die Kirche und verlieren auf Dauer den persönlichen Bezug zu ihrem Glauben“, sagt Pfarrer Peter Stelten. Die Überschriften zu den Themen, die jeweils als in sich abgeschlossene Einheit diskutiert werden, wurden bewusst provokant gewählt: „Viele Menschen kehren der Kirche den Rücken zu – warum soll ich bleiben?“ (22. April), „Die Vielfalt der Menschen – wie gehen wir auf Queere Menschen zu?“ (29. April), „Unverheiratet oder Geschieden – ein Leben ohne Gott?“ (13. Mai) oder „Gott ist Tot – Wenn niemand an Gott glaubt, existiert er dann nicht mehr?“ (25. Mai).