Ferienaktion in Hilgen-Neuenhaus : Ferienprogramm im Zeichen des Osterfests

Im Rahmen der Ferienaktion setzen Fabienne, Linus und Artur Holzkreuze in den Boden. Foto: Jürgen Moll

Neuenhaus Nahezu 50 Kinder besuchen bis Donnerstag das Angebot der Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus.

Als die ersten Kinder am Morgen das Stephanus-Gemeindezentrum erreichen, ist die Sonne gerade erst aufgegangen. Als die letzten Jungen und Mädchen sich am Nachmittag verabschieden, ist der Sonnenuntergang nicht mehr fern. Zehn Stunden lang bietet die Evangelische Kirchengemeinde Hilgen-Neuenhaus bis Donnerstag täglich ihr Ferienprogramm „Gut behütet“ an. Rund 50 Kinder nehmen dieses Jahr teil – nochmal deutlich mehr als vor der Pandemie.

Auch zehn Mädchen und Jungen aus der Ukraine kommen morgens ins Stephanus-Gemeindezentrum, um gemeinsam zu essen und zu spielen. Das Dolmetschen übernehmen zwei der teilnehmenden Jungs, die Zuhause auch russisch sprechen. Schnell entsteht eine berührende Gemeinschaft.

„Die Eltern haben die Wahl, ob sie die Kinder um 14 Uhr oder um 17 Uhr abholen“, erzählt Christine Eggermann vom Projekt-Team. Es gebe eine Kooperation mit dem Burscheider Betreuungsverein, der sich um den Offenen Ganztag kümmert. Die Betreuung in der ersten Ferienwoche wird ins Gemeindehaus verlegt. Viele Kinder, die montags um 14 Uhr nach Hause gehen, bleiben am Dienstag schon bis in den Nachmittag – um nichts zu verpassen.

Schließlich fährt die Gemeinde ein buntes Programm für die Jungen und Mädchen zwischen fünf und elf Jahren auf. „Sonst ist mir in den Ferien manchmal langweilig“, erzählt Anjouli (9), während sie auf dem Spielplatz in der Sonne sitzt, „aber hier passiert immer irgendwas.“

Die ersten Kinder, die morgens um 7 Uhr am Gemeindehaus ankommen, sind zum Spielen und Basteln eingeladen. Um 9 Uhr treffen sich dann alle Kinder und die Mitarbeitenden zum gemeinsamen Frühstück. Dabei wird es vor allem am ersten Tag, an dem die Aufregung noch in der Luft liegt, laut. Nach der Morgenandacht lassen sich die Kinder dann zum Gruppenangebot einteilen. „Wir sammeln Stöcke im Wald“, erzählt Anjouli, „und dann basteln wir ein kleines Kreuz“. Schließlich ging es am Vormittag um die Kreuzigungsgeschichte. „Aber auch um die Auferstehung“, sagt die Neunjährige.

Die Kinder und Mitarbeitende haben noch viel vor: Bis Gründonnerstag stehen auch noch die Themen rund um Himmelfahrt und Pfingsten auf dem Programm. Dazu wird gebastelt, erzählt und gespielt.

Nach dem großen gemeinsamen Mittagessen, das ebenfalls Ehrenamtliche auf den Tisch gezaubert haben, stürmen die Kinder dann in die Sonne. „Das gute Wetter kommt uns sehr gelegen“, sagt Dorothea Hoffrogge, als die Jungs gut gelaunt das Fußballfeld stürmen. Im Gemeindezentrum wird unterdessen schon sehnsüchtig Aslan Duda erwartet, der mit den Kindern singt. Nebenan gibt es ein Angebot, mit Holz zu basteln.