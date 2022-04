Grill-Wettbewerb : Promi-Metzger holt BBQ-Titel nach Dormagen

Dormagen Eddy Schülke, auch bekannt als „Eddy The Butcher“, hat nun mit der Metzgerei im Rewe Zons (Uderhardt) die Auszeichnung in „BBQ und Grill“ beim Metzercup des Landesinnungsverband (gemeinsam mit dem Fleischerverband Bayern) gewonnen.

Zudem hat Schülke in der vergangenen Woche seine Ausbildung zum Cortador beendet. Cortador heißt übersetzt so viel wie „Zuschneider“, ein Beruf, der tief in Spanien verwurzelt ist. Dabei dreht sich alles um darum, wie man „einen Schinken richtig aufschneidet“. So gebe es in Nordrhein-Westfalen nur wenige zertifizierte Cortadore. „Ich bin sehr stolz darauf. „Fleisch war schon immer meine Leidenschaft und nun habe ich wieder etwas neues dazugelernt.“