Nach Rücktritt von Ursula Heinen-Esser : NRW-Finanzminister Lienenkämper übernimmt Umweltressort im Land

Lutz Lienenkämper (CDU) über das Umweltressort in NRW (Archivbild). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Düsseldorf Nach dem Rücktritt der NRW-Umweltministerin Ursula Heinen-Esser wegen der sogenannten „Mallorca-Affäre“ führt NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper die Geschäfte des Umweltministeriums weiter. Lienenkämper übernimmt das Ressort zusätzlich zum Finanzressort.

Das teilte die NRW-Landesregierung am Dienstag mit. In Nordrhein-Westfalen ist am 15. Mai Landtagswahl.