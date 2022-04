Pläne des Schulministeriums : Das Schul-Konzept für ukrainische Kinder stellt ein paar Weichen richtig

Meinung Düsseldorf Wie lange wird der Krieg in der Ukraine andauern? Wie viele Familien werden noch zerrissen, müssen fliehen - wie viele Ukrainische Kinder kommen in die NRW-Schulen? Das muss jetzt geplant werden, obwohl keiner weiß, wohin die Reise geht.

Nach den jüngsten Zahlen des Schulministeriums kamen zuletzt binnen einer Woche rund 2600 Kinder und Jugendliche in die Schulen in Nordrhein-Westfalen. Wie viele sind es nächste Woche, nächsten Monat? Niemand weiß das. Also weiß man auch nicht, wie hoch der Personal- und Raumbedarf noch wird. Und so kann das Konzept, das Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) jetzt zur Aufnahme zugewanderter Schüler vorgelegt hat, diese größten praktischen Probleme nicht lösen. Trotzdem ist es gelungen, denn es macht Wesentliches richtig. Es wird laufend fortgeschrieben. Mit jeder neuen Erkenntnis werden die Zielsetzungen verändert. Und es durchdrungen vom Integrationsgedanken. Dass ukrainisch-sprachige Lehrkräfte für muttersprachlichen Unterricht gesucht werden, zeugt von Respekt gegenüber den Geflüchteten. Es vermittelt ihnen, dass sie nicht nur von allem Möglichen zu wenig haben – zu wenig Deutschkenntnisse vor allem – sondern dass sie Fähigkeiten mitbringen, die die Gesellschaft als wertvoll anerkennt.