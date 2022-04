Innenminister Reul mit Zahlen : Insgesamt 1415 Intensivtäter leben in NRW

Insgesamt 1415 Intensivtäter leben in NRW

Düsseldorf Die Düsseldorfer Altstadt war in den vergangenen Monaten oft eine Bühne für Leute, die Krawall suchen und vor roher Gewalt nicht zurückschrecken. Nun hat NRW Zahlen zu Intensivtätern veröffentlicht.

Laut Polizeistatistik werden in Nordrhein-Westfalen derzeit 1415 Personen als Intensivtäter im Bereich „Allgemeinkriminalität“ geführt. Das berichtete Innenminister Herbert Reul (CDU) auf eine Anfrage aus der AfD-Landtagsfraktion. Auslöser der Initiative war eine Häufung gewalttätiger Auseinandersetzungen in der Düsseldorfer Altstadt in den vergangenen Monaten. Dort war es unter anderem zu lebensgefährlichen Messerstechereien und Übergriffen auf junge Frauen gekommen.