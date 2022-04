NRW ist Vorreiter : Die Polizei vernimmt bald auch per Videokonferenz

Online-Vernehmungen sollen bis Jahresende in allen Polizeibehörden Nordrhein-Westfalens möglich sein. Hier führt eine Polizistin NRW-Innenminister Herbert Reul vor, wie das funktionieren wird. Foto: dpa/Marius Becker

Düsseldorf Zeugen und Geschädigte von leichten bis mittelschweren Delikten müssen ab Ende des Jahres nicht mehr persönlich auf einer Polizeidienststelle erscheinen. Das soll Kosten und Zeit sparen. NRW ist das erste Bundesland, das diesen Schritt geht.

Die Polizei in Nordrhein-Westfalen bietet ab Ende des Jahres Online-Vernehmungen an. Wer Zeuge oder Geschädigter in einem leichten bis mittelschweren Delikt ist, muss nicht mehr persönlich in der jeweiligen Kreispolizeibehörde erscheinen, sondern kann sich in eine Videokonferenz einwählen. Das bedeute eine große Entlastung für die Polizeibeamten, sagte Innenminister Herbert Reul (CDU) auf einer Pressekonferenz am Montag. Und: NRW sei Vorreiter.

Es ist das erste Bundesland, das diese digitale Möglichkeit auf den Weg bringt. Anlass dafür war, dass die Düsseldorfer Beamten die Kriminalpolizei 2020 in großen Ermittlungen wie den Missbrauchsfällen in Lügde unterstützt hatten – und so weniger Zeit für andere Delikte hatte. „Da ging zulasten der kleineren und mittelschweren Kriminalität“, sagte Christa Lübbers, Leiterin der Kriminalinspektion Staatsschutz in Düsseldorf. Die Beamten hätten die Delikte nicht mehr so gründlich verfolgen können und zusätzlich noch eigene Großverfahren gehabt, die sie betreuen mussten. „Eine Lösung wäre gewesen, mehr Personal einzustellen“, sagte Lübbers. „Doch das geht nicht von heute auf morgen.“ Die Nachwuchsförderung, die Reul auf den Weg gebracht habe, laufe zwar gut, doch Erfolge würden sich naturgemäß erst in einigen Jahren abzeichnen. Deshalb sei den Beamten die Idee gekommen, Vernehmungen online zu führen.

Das funktioniert wie bei einer regulären Videokonferenz. Der Zeuge oder Geschädigte loggt sich mit den Zugangsdaten ein, die er zugeschickt bekommen hat und gelangt in einen virtuellen Warteraum. Das gilt auch für Rechtsbeistände, Dolmetscher oder Betreuer, die dazu geholt werden können. Der Polizeibeamte lässt alle Beteiligten per Mausklick zur Videokonferenz zu und prüft ihre Identität. Dafür müssen sie ihren Personalausweis in die Kamera halten. Alles andere läuft wie in einer üblichen Vernehmung ab. Möchte der Beamte dem Zeugen eine Skizze oder am Ende das Protokoll zeigen, kann er seinen Bildschirm teilen.

Die Online-Vernehmungen bringen Vorteile für beide Seiten mit sich. Sie sparen nicht nur Zeit und Kosten, sondern verhindern auch, dass Zeugen aus anderen Städten oder Ländern anreisen müssen oder dass unterschiedliche Dienststellen ein Delikt bearbeiten. Die Menschen seien laut Lübbers auch eher bereit auf digitalem Wege auszusagen. Und für die Beamten bedeute es, dass sie flexibel aus dem Home Office arbeiten und Familie und Beruf besser vereinbaren könnten. „Es macht den Job noch attraktiver“, sagte Reul.