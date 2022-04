Auch Düsseldorf betroffen : Warnstreiks an Universitätskliniken in NRW

Warnstreiks an Universitätskliniken in NRW

Düsseldorf In Nordrhein-Westfalen haben die Warnstreiks an den Universitätskliniken begonnen. Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Köln und Münster sind betroffen. Es ist der Auftakt zu möglichen unbefristeten Streiks ab Mai.

In Oberhausen werden sich schätzungsweise 500 bis 800 Teilnehmende zu einer zentralen Versammlung treffen. Das teilte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi am Dienstag mit Die Gewerkschaft hatte am Montag die Beschäftigten der sechs Universitätskliniken zu Warnstreiks am Dienstag und Mittwoch aufgerufen. Hinter dem Streik steht die Forderung nach einem Tarifvertrag Entlastung, auf die die Arbeitgeber laut Verdi bislang nicht reagiert haben. Ab Mai könnten unbefristete Streiks folgen.