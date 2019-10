Kultur in Dormagen : Zonser bereiten mit Polen Literaturpfad vor

Zonser Karl Kress (3.v.r.) beim Brotanschnitt in Polen. Foto: Kultur- und Heimatfreunde Zons

Zons Der Literaturpfad wird am Sonntag um 10.30 Uhr in Zons eröffnet. Schirmherr ist der Europaabgeordnete Stefan Berger.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Carina Wernig

Mit dem Bettina-von-Arnim-Gymnasium und dem Mikołòwer Liceum II hat der Arbeitskreis Stelen der Kultur- & Heimatfreunde Zons in diesem Jahr zur 25-jähringen Partnerschaft der Kreise Mikołòw und Rhein-Kreis Neuss zwölf Aphorismen von deutschen und polnischen Autoren zum Thema „Europa-unsere gemeinsame Heimat“ ausgewählt. Der Literaturpfad wird am Sonntag um 10.30 Uhr in Zons eröffnet.

Weitere Ecksteine zum Aufbau einer Städtefreundschaft zwischen Dormagen und der schlesischen Stadt Orzesze hatte der Vorsitzende der Zonser Kultur- und Heimatfreunde, Karl Kress, bei seinem Besuch in Mikolòw in seinem Reisegepäck. Nachdem auf Einladung der Stadt Dormagen Bürgermeister Miroslaw Blaski aus Orzesze im Frühjahr Dormagen besucht hatte, stellte Kress jetzt ein paar konkrete Projekte vor. Dazu gehören beidseitige Fotoausstellungen, ein Internetprojekt, Schulprojekte, evtl. Beteiligung an einem Jugendfußballturnier sowie ein Skatturnier.