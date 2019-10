Wohnen in Dormagen : Widerstand gegen Mega-Wohnungsbaupläne

Diese Fläche am Randkanal in Hackhausen (im Hintergrund der Sportplatz) ist für Wohnungsbebauung identifiziert worden. Foto: Klaus D. Schumilas

Dormagen Die Bezirksregierung hat im neuen Regionalplan umfangreiche Wohnbauflächen für Dormagen festgelegt – allein in Hackenbroich und Hackhausen für rund 1400 Wohneinheiten. Dagegen regt sich Widerstand.

Montag Nacht ist die Einspruchsfrist gegen den Regionalplanungs-Entwurf im Regierungsbezirk Düsseldorf abgelaufen. Auf dem Schreibtisch der Verantwortlichen wird es auch einen Stapel von Briefen aus Dormagen geben. Genauer gesagt aus dem kleinen Ortsteil Hackhausen. Denn dort herrscht große Unruhe wegen der Planung. Würde sie umgesetzt, würde sich die Einwohnerzahl dort verdreifachen. Insgesamt umfassen die Pläne in dem Entwurf für ganz Dormagen Flächen, auf denen über 2800 Wohneinheiten gebaut werden könten. Die Stadt beruhigt und spricht von Optionen, die aber im kommenden Flächennutzungsplan der Stadt, in dem schon konkretere Vorhaben aufgenommen werden, nicht berücksichtigt würden.

Robert Ullrich ist am Sonntag in Hackhausen gewesen. Dort stellte sich der Leiter des Stadtplanungsamtes den Fragen und der Kritik von Bürgern. Mit 50 Interessenten waren „zwölf Prozent der Hackhauser Einwohner anwesend“, wie Andrea Ooster, eine der Initiatoren des Widerstands, stolz anmerkte. „Wir sind nicht gegen den Bau von neuen Häusern hier, aber wir wollen diese Festlegungen im Regionalplan verhindern. Denn die Einwohnerzahl würde dadurch explodieren.“ Ullrich betonte, dass die Stadt wegen des grundsätzlich hohen Bedarfs Interesse an den Flächen habe und „froh ist, dass so viele Flächen von der Bezirksregierung angeboten werden“. So werde man auch versuchen, diese Flächen im Regionalplan zu behalten.