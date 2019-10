Sporttalente aus Dormagen : Leichtathletinnen überzeugen in Berlin

Knechtsteden Das Mädchen-Team des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden hat mit dem sechsten Platz im Bundesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ so gut abgeschnitten wie noch nie und war damit beste Mannschaft der alten Bundesländer.

Diese Reise hat sich gelohnt: Das Leichtathletik-Mädchenteam des Norbert-Gymnasiums hat beim Bundesfinale „Jugend trainiert für Olympia“ in Berlin so gut abgeschnitten wie noch nie. In der Wettkampfklasse der Jahrgänge 2004 bis 2007 belegten die Nachwuchstalente den sechsten Platz und konnten damit, obwohl mit Maxine Brune und Christina Schwarz zwei Leistungsträgerinnen wegen eines Auslandsaufenthalts in den USA bzw. Kanada fehlten, das Ergebnis vom Vorjahr (Platz sieben) toppen. Bei „Jugend trainiert für Olympia“ handelt es sich um den größten Schülerwettbewerb der Welt.