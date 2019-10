Von Köln Richtung Neuss : Langer Stau nach schwerem Unfall auf A57 bei Dormagen

Einer der beiden Lastwagen, die in den Unfall verwickelt wurden, steht stark beschädigt am Fahrbahnrand.

Dormagen Nach einem Unfall gibt es am Dienstagmittag auf der A57 in Richtung Neuss langen Stau. Zuvor war die Autobahn gesperrt. Zwei Lastwagen sind kollidiert.

Mehr als eine Stunde war die Richtungsfahrbahn Neuss voll gesperrt, inzwischen wird der Verkehr einspurig an der Unfallstelle vorbeigeführt. Nach ersten Informationen hat sich der Unfall gegen 11.30 Uhr zugetragen. Wie die Polizei berichtet, stand ein Lkw mit einem Defekt auf dem Standstreifen, als ein anderer dicht an ihm vorbeifuhr. Es kam zur Kollision. Dabei sei einer der Lkw von der Fahrbahn geraten und in die Böschung gekippt. Bei dem Unfall wurden die beiden Fahrer nach Polizeiangaben leicht verletzt. Einer von ihnen wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Dies stehe jedoch nicht mit der schwere der Verletzung in Zusammenhang. „Es hatte transporttechnische Gründe“, sagt ein Sprecher der Polizei.