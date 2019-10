Bauarbeiten in Dormagen : Der Bahnhofstunnel ist ab Montag gesperrt

Bauarbeiten in Dormagen

Horrem Die Westseite an der Knechtstedener Straße wird bis September 2020 umgebaut. Die Umgestaltung des Bahnhofs liegt insgesamt im Zeitplan.

Die Bauarbeiten, durch die der westliche Zugang zum Dormagener Bahnhof verschönert und sicherer wird, schreiten voran. Das bedeutet aber auch, dass am Montag, 7. Oktober, der Westeingang des Fußgängertunnels auf Horremer Seite geschlossen wird. Dann können die Fahrgäste und Passanten von der Knechtstedener Straße aus nicht mehr durch diesen Tunnel auf die Gleise oder den Willy-Brandt-Platz gelangen. Der Zugang zum Fußgängertunnel von der Ostseite am SVGD-Gebäude, dem Haupteingang, wird weiterhin möglich sein, ebenso der Aufgang zu den Gleisen neben den Aufzügen in der Autounterführung zwischen Zonser- und Knechtstedener Straße.