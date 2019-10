Schnelles Internet in Dormagen : Glasfaser für zwei Gewerbegebiete

Dormagen Vodafone will ein Glasfasernetz in den beiden Gewerbegebieten Roseller Straße in Dormagen-Nord sowie an der Edisonstraße in Delrath ausbauen.

Insgesamt sollen 170 Unternehmen von einem Glasfaseranschluss profitieren und mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde an das Internet angeschlossen werden. Solche Hochleistungs-Anschlüsse sind nach Angaben des Unternehmens notwendig für Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Sicherung der Arbeitsplätze. Denn in den kommenden fünf Jahren werden sich die im Festnetz transportierten Datenmengen versiebenfachen. DSL reicht dafür nicht mehr aus, die Betriebe benötigen eine zukunftssichere Infrastruktur. Damit der mehrere Millionen Euro teure Ausbau wirtschaftlich vertretbar ist, müssen mindestens 30 Prozent der Unternehmen einen Glasfaser-Anschluss von Vodafone wählen. Bei einer ausreichend großen Nachfrage soll der Ausbau noch in diesem Jahr beginnen.

Das in Düsseldorf ansässige Unternehmen bietet für Kleinstbetriebe und mittelständische Unternehmen schnelles Internet wahlweise mit Bandbreiten zwischen 500 Megabit oder einem Gigabit pro Sekunde. Für Großunternehmen besteht die Möglichkeit, einen symmetrischen Anschluss zu wählen. Dann kann der Kunde gleiche Up- und Download-Geschwindigkeiten nutzen. In Dormagen sind viele Unternehmen noch über DSL-Anschlüsse mit dem Internet verbunden. Mit dem schnellen Internet in Privathaushalte durch Netcologne und die Telekom in den vergangenen Jahren wurde auch der Gewerbepark Top West versorgt. Jetzt geht es um zwei weitere, große Gewerbegebiete. Langsame Internetanschlüsse sind für Unternehmen ein Wettbewerbsnachteil. Und den Bau eines eigenen Glasfaseranschlusses konnten sich in der Vergangenheit nur Großkonzerne leisten. Jetzt bekommen auch Mittelständler die Chance auf einen schnellen Anschluss. „Mit Glasfaser steigt der Mittelstand vom Trabi in den Porsches“, sagt Nils Reif, Bereichsleiter Vertrieb Glasfaser bei Vodafone Deutschland.

Bei dem geplanten Glasfaser-Ausbau setzt Vodafone auf das so genannte „Fiber to the Building“ (FTTB). Mit FTTB wird jedes Gebäude mit einer Glasfaserleitung an die Verteilerstationen angeschlossen. Der Vorteil: Mit einem eigenen Glasfaseranschluss muss die Bandbreite nicht mit anderen Unternehmen geteilt werden, so dass dem Kunden immer die volle Leistung zur Verfügung steht. Zudem bieten Glasfaseranschlüsse gegenüber herkömmlichen Kupferleitungen eine höhere Ausfallsicherheit, da sie weniger störanfällig sind. Ein weiterer Vorteil ist die Zukunftssicherheit der Technologie, da bei Bedarf die Übertragung auf mehrere Gigabit pro Sekunde erhöht werden kann.

(schum)