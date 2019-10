Barrierefreiheit in Dormagen : Das Ringen um die Sparkassen-Treppe

Dormagen Saniert werden muss die Treppe, die von der Straße „Unter den Hecken“ zum Rathausplatz hochführt, auf jeden Fall. Und sie muss „barriereärmer“ werden. Der diskutierte Aufzug soll jedoch nur eine Lösung von mehreren sein.

Für den Runden Tisch Barrierefreiheit ist klar: Ein Aufzug an der „Sparkassen-Treppe“ soll dafür sorgen, dass der Höhenunterschied von der Straße „Unter den Hecken“ zur Kölner Straße und zum Rathausplatz barrierefrei überwunden werden kann. Mit einem dementsprechenden Offenen Brief an die Ratsmitglieder hatten sich Vertreter von einigen Vereinen wie der Werbegemeinschaft City-Offensive Dormagen, der Seniorenbeirat, der Sozialverband VdK und der Club Behinderter und ihrer Freunde cbf positioniert. Die Politik hatte die Verwaltung um immer weitere Prüfungen gebeten, um überzeugende Alternativvorschläge zu entwickeln. So haben CDU und SPD nun einen gemeinsamen Antrag für den Betriebsausschuss Eigenbetrieb am 9. Oktober (17.30 Uhr im Ratssaal) gestellt, mit dem sie eine „Auflistung von baulichen Möglichkeiten zum barrierefreien Zugang“ an dieser Stelle fordern.

Die Diskussionen um die neue Gestaltung der Treppe von Unter den Hecken zum Rathausplatz gehen am 9. Oktober weiter. Foto: Carina Wernig

Beschlossen wurde eine Sanierung und die Befürwortung eines barrierefreien Zugangs. Nun soll die Stadtverwaltung neben der Sanierung der Treppenanlage, einer durch Zwischenpodeste etwas geänderten Treppenanlage und eine Kombination mit einem Aufzug weitere Alternativen vorlegen. „Wir erwarten eine Gegenüberstellung von Alternativen inkl. einer Bewertung der Machbarkeit und der zu erwartenden Kosten“, formulieren es CDU-Fraktionschef Kai Weber und sein SPD-Amtskollege Andreas Behncke: „Hierbei sollten auch Alternativen von ,barrierearmen’ Ausführungen mit betrachtet werden.“ Das gelte auch für Ideen, bei deren Umsetzung „im geringen Maße über die Fläche der bisherigen Treppenanlage hinaus“ gegangen werde.

Info Offener Brief für mehr Barrierefreiheit Brief Unterzeichnet haben den Offenen Brief für den Aufzug Erik Heinen (Sozialverband VdK), Annemarie Engels (Club Behinderter und ihrer Freunde Dormagen), Hans-Peter Preuß und Kordula Fuchs (Seniorenbeirat der Stadt) sowie Guido Schenk (CiDo). Barrierefreiheit Sie wollen Barrierefreiheit für Senioren, Kranke, Behinderte, junge Familien.

Nun legt die Verwaltung vier Szenarien vor: Eine „1:1-Sanierung der Treppenanlage“, ein „Rückbau der bestehenden Treppenanlage und Neubau einer barrierearmen Treppenanlage“, ein „Teilrückbau, Teilneubau und Sanierung der Treppenanlage sowie Integration Fahrstuhl“ und einen „Rückbau der bestehenden Treppenanlage und Neubau einer verlängerten Treppenanlage und Integration Fahrstuhl“. Die beste Punktzahl erhielten die neue barrierearme Treppe und die Sanierung mit Aufzug.

Bereits im Mai hatte der Betriebsausschuss einige Prüfaufträge erteilt, deren Ergebnisse nun vorliegen: Die Verkehrszählungen an zwei Markttagen ergaben an einem Freitag (28. Juni) von 8 bis 14 Uhr 1577 Passanten, davon 19 mit dem Fahrrad, zwölf mit Kinderwagen und sechs mit Gehhilfe. Am Dienstag, 2. Juli,waren es 1248 Personen, davon 20 mit Rad, vier mit Kinderwagen und acht mit Gehhilfe. Allerdings war schon vor der Zählung darauf hingewiesen worden, dass wegen der fehlenden Barrierefreiheit Menschen mit Behinderung auf andere Wege in die Innenstadt ausweichen würden.

Inzwischen ist eine rechtliche Prüfung durch das Rechtsamt erfolgt. „Die grundsätzliche Abstimmung mit dem Grundstückseigentümer ist ebenfalls erfolgt. Vorbehalte gegen Veränderungen an der Treppenanlage sowie einen Anbau eines Aufzuges bestehen nicht“, teilt Beigeordnete Tanja Gaspers in der Beratungsunterlage mit. Eine weitergehende finanzielle Beteiligung schließe er jedoch aus, da die Maßnahme aus seiner Sicht ausschließlich in öffentlichem Interesse liege.

Eine Option der Verlängerung der Treppe mit mehr Podesten ist geprüft und in die Szenarien eingeflossen. Weitere Antworten des Eigenbetriebs zu den Planungen: Eine Rampe zum geplanten Aufzugsturm hätte maximal zwei Prozent Gefälle. Der Anschluss an den Gehweg „Unter den Hecken“ wird barrieefrei und somit niveaugleich ausgeführt. Die Rampe ist mit einer Breite von 1,80 Metern geplant, was einen Begegnungsverkehr bei normaler Rollstuhlbreite zulassen sollte, so die Verwaltung.