Bildung in Dormagen : Neuer Realschul-Bau auf dem Schulhof

Auf dem vorderen Teil des Schulhofs könnte ein vierstöckiger Neubau der Realschule Hackenbroich verwirklicht werden. Foto: Georg Salzburg(salz)

Hackenbroich Weil das Gebäude so marode ist, schlägt die Stadt vor, der Realschule Hackenbroich einen Neubau auf den Schulhof zu setzen. Kosten: mindestens 25,7 Millionen Euro. Was mit dem Leibniz-Gymnasium geschieht, ist noch unklar.

Von Klaus D. Schumilas

Von Sanierung ist nicht mehr die Rede, wenn es um die Realschule in Hackenbroich geht. Nicht zuletzt auf Drängen der CDU hat die Stadt in den vergangenen Wochen untersucht, wie teuer ein Neubau und welcher Standort der geeignetste wäre. Dabei weitete sie ihre Suche auf das gesamte Stadtgebiet aus. Sie schlägt den Mitgliedern des Betriebsausschusses des Eigenbetriebs in der kommenden Woche vor, auf dem vorderen Teil des Schulhofes einen vierstöckigen Neubau zu errichten. Kostenpunkt: 25,7 Millionen Euro.

Wann die Schüler dort einziehen und unterrichtet werden können, ist allerdings noch völlig unklar. Diese Sanierungs- bzw. jetzt Neubaumaßnahme ist Teil des „Zukunftsplans Schule“, mit dem die Stadt in den kommen Jahren ihre Schullandschaft wieder auf einen moderneren und auf die Anforderungen abgestimmten Zustand bringen will. Die gute Nachricht: Für die Realschule hat die Stadt die Prioritätsstufe eins vorgesehen, und innerhalb dieser Kategorie sieht die CDU diese weiterführende Schule auf Platz zwei unter allen Schulen, an denen es Handlungsbedarf gibt. So sagte es Fraktionsvorsitzender Kai Weber, der aufgrund des Planungsfortschritts die Pole-Position bei der Regenbogenschule in Rheinfeld sieht. Weber lobt die Verwaltung für deren breite Standort-Suche. „Wir sind mit der Entscheidung für den Schulhof in Hackenbroich sehr zufrieden und glauben, dass es dafür eine breite Mehrheit geben wird.“

info Neuprojekt wird für 300.000 Euro geplant Was Das Projekt umfasst neben dem Neubau des Realschulgebäudes auch die Sanierung und den Rückbau von Bestandsgebäuden. Die Umsetzung soll in abschnitten erfolgen. Wie lange Für den Hochbau gibt die Stadt drei bis vier Jahre an. Das Areal ist mit Baugenehmigung sofort bebaubar. Wie viel Für die Planung werden 300.000 Euro veranschlagt, die Baukosten liegen bei fast 26 Millionen Euro.

Mit einer Lösung für die Realschule wären die Probleme für den Doppel-Standort jedoch nicht vom Tisch, denn: Was geschieht mit dem, Leibniz-Gymnasium, das auch unter Raummangel und einem sanierungsbedürftigen Gebäude leidet? Die Stadtverwaltung formuliert es so: „Nach dem Umzug der Realschule in den Neubau sind die Sanierungsmaßnahmen für das Leibniz Gymnasium umzusetzen. Im Rahmen dieser Maßnahmen ist eine erneute detaillierte Prüfung der Bausubstanz unter Einbeziehung des pädagogischen Konzeptes des Leibniz-Gymnasiums erforderlich. Nach der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen besteht die Möglichkeit, nicht mehr genutzte Teile des alten Gebäudekomplexes zurückzubauen.“ Das bedeutet: Einen Neubau, so wie für die benachbarte Realschule, wird es wohl nicht geben. Das Leibniz könnte vielmehr nach dem Auszug den besser erhaltenen Teil der Realschule mitnutzen. Ob die Schule tatsächlich auf der Prioritätenliste in der Kategorie drei bleiben wird, werden die politischen Diskussionen zeigen.

Für den Schulneubau könnte es ein Comeback des ÖPP-Verfahrens geben. Die Öffentlich-Private-Partnerschaft war in diesem Jahr aus Kostengründen gestoppt worden. „Jetzt haben wir einen sauberen Neubau, da werden wir mit absoluter Sicherheit eine Ausschreibung auf der Grundlage von ÖPP verlangen“, betont der CDU-Fraktionschef.